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Наслідки російського ракетного удару по Полтаві, фото: ДСНС
У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по п’ятиповерхівці (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203723-u-poltavi-zavershyly-avariyno-ryatuvalni-roboty-na-misci-raketnogo-udaru-po-p-yatypoverhivci-foto.htmlРакурс
У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої російським ракетним ударом п’ятиповерхівки.
Про це сьогодні, 2 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.
Таким чином, внаслідок ворожого удару:
загинули 14 осіб, з них дві дитини віком 9 та 12 років;
20 людей постраждали, — черед них чотири дитини (віком два, вісім та 12 років та тримісячний малюк);
22 людини врятовані;
психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей.
Нагадаємо, вчора, 1 лютого, російські загарбники завдали ракетного удару по багатоквартирному житловому будинку у Полтаві.