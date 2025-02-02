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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Полтаві, фото: ДСНС

У Полтаві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару по п’ятиповерхівці (ФОТО)

2 лют 2025, 17:55
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У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої російським ракетним ударом п’ятиповерхівки.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомила прес-служба ДСНС.

Таким чином, внаслідок ворожого удару:

загинули 14 осіб, з них дві дитини віком 9 та 12 років;

20 людей постраждали, — черед них чотири дитини (віком два, вісім та 12 років та тримісячний малюк);

22 людини врятовані;

психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей.

Наслідки російського ракетного удару по Полтаві, фото: ДСНС

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, російські загарбники завдали ракетного удару по багатоквартирному житловому будинку у Полтаві.

Джерело: Ракурс


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