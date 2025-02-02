У Полтаві вже 14 загиблих, серед них ціла сім'я та акторка-волонтерка

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У Полтаві кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети Х-22 зросла до 14 людей: ще два тіла дістали з-під завалів п’ятиповерхівки 2 лютого.

Стало відомо, що через удар росії по житловому будинку загинула працівниця «Нової пошти» Олена Яворську.

Про це повідомили в компанії «Нова пошта».

Олена загинула разом з чоловіком Дмитром і 9-річною донькою Софійкою.

Про втрату повідомили у бібліотеці, яку любила дівчинка:

Наша постійна читачка Софія Яворська — юна дівчинка, яка щиро любила книги та завжди приходила до бібліотеки з допитливим поглядом і відкритим серцем. Вона була талановитою, доброю, світлою дівчинкою, яка надихала нас своєю жагою до знань і мріями про майбутнє.

За фахом Олена була вчителькою біології, утім у 2015 році влаштувалась у Нову пошту. 1 лютого вона теж збиралася на роботу, але ракета ворога обірвала її життя і життя її родини.

У Полтаві від ракетного удару загинула діячка культури і волонтерка Анастасія Кольвах. Тіло дівчини знайшли серед зруйнованого будинку в мікрорайоні Браїлки.

Анастасія — лекторка полтавського кіноклубу «Кінодвіж». Працювала в Театр Сучасного діалогу. Волонтерка, піклувалася про тварин, зокрема кажанів і котів. Саме вона допомагала збирати 200 кажанів, які колись влетіли в одну із квартир у Полтаві.

Анастасія висаджувала дерева з UAnimals. Учасниця письменницького клубу «Пишу зараз». Була волонтеркою Артпростору «Культура». Працювала рroject мanager у ІТ компанії Web Help Agency.

Хлопець дівчини служить в Збройних силах України.

У лікарні 2 лютого помер поранений росіянами 30 січня у Сумах 18-річний юнак. Через ворожу атаку хлопець Денис Журба отримав важкі поранення, тому його доставили до реанімації.

У Сумах оголосили збір коштів на лікування Дениса. Необхідну суму швидко зібрали, але, на жаль, врятувати хлопця не вдалось, — пише міська рада.

Наразі в лікарні з травмами перебуває і його батько.

Кількість загиблих внаслідок тієї ворожої атаки зросла до 11.