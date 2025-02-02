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Ракурс
На Днепропетровщине возле здания ТЦК прогремел взрыв, фото: Нацполиция

У здания ТЦК в Павлограде раздался взрыв — полиция

2 фев 2025, 20:05
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Вибух пролунав біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомила прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18.40.

Наразі проводяться відповідні слідчі дії.

На Дніпропетровщині біля будівлі ТЦК пролунав вибух, фото: Нацполіція

Нагадаємо, вчора, 1 липня, вибух пролунав у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Рівному.

Источник: Ракурс


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