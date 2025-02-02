На Дніпропетровщині біля будівлі ТЦК пролунав вибух, фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n203727-bilya-budivli-tck-u-pavlogradi-prolunav-vybuh-policiya.html

Ракурс

Вибух пролунав біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді на Дніпропетровщині.

Про це сьогодні, 2 лютого, повідомила прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18.40.

Наразі проводяться відповідні слідчі дії.

Нагадаємо, вчора, 1 липня, вибух пролунав у приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Рівному.