На Харьковщине четверо мужчин подорвались на найденном взрывном устройстве

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Четверо граждан подорвались на найденном взрывном устройстве в городе Изюм
На Харьковщине четверо мужчин подорвались на найденном взрывном устройствеhttps://racurs.ua/n203729-na-harkovschine-chetvero-mujchin-podorvalis-na-naydennom-vzryvnom-ustroystve.htmlРакурс
Четверо чоловіків підірвалися на вибуховому пристрої у Харківській області.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.
2 лютого в місті Ізюм біля річки Сіверський Донець четверо громадян постраждали від вибуху невстановленого боєприпасу. Один із них знайшов предмет, взяв його в руки, і той здетонував, — розповіли у поліції.
Постраждалих доправили до лікарні. Обставини події розслідують за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).
Правоохоронці закликають громадян бути обережними, не чіпати підозрілі предмети та у разі їх виявлення дзвонити на «101» або «102», — наголошують у поліції.
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