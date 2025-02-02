На Харківщині четверо чоловіків підірвалися на знайденому вибуховому пристрої

Четверо чоловіків підірвалися на вибуховому пристрої у Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

2 лютого в місті Ізюм біля річки Сіверський Донець четверо громадян постраждали від вибуху невстановленого боєприпасу. Один із них знайшов предмет, взяв його в руки, і той здетонував, — розповіли у поліції.