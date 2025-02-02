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Ракурс
Четверо громадян підірвалися на знайденому вибуховому пристрої в місті Ізюм

На Харківщині четверо чоловіків підірвалися на знайденому вибуховому пристрої

2 лют 2025, 21:00
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Четверо чоловіків підірвалися на вибуховому пристрої у Харківській області.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

2 лютого в місті Ізюм біля річки Сіверський Донець четверо громадян постраждали від вибуху невстановленого боєприпасу. Один із них знайшов предмет, взяв його в руки, і той здетонував, — розповіли у поліції.

Постраждалих доправили до лікарні. Обставини події розслідують за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини).

Правоохоронці закликають громадян бути обережними, не чіпати підозрілі предмети та у разі їх виявлення дзвонити на «101» або «102», — наголошують у поліції.

Джерело: Ракурс


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