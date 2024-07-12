Шестеро цивільних підірвалися на Харківщині під час евакуації. Фото:

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Група мирних мешканців підірвалися у Чугуївському районі Харківської області.

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Трагедія сталася у селі Стариця сьогодні вранці, 12 липня. Внаслідок вибуху поранення отримали цивільні: чоловіки 18 та 63 років і жінка 43 років. Ще у трьох осіб діагностували гостру реакцію на стрес. Про це Харківська обласна військова адміністрація та Харківська обласна прокуратура повідомили у Telegram.

Встановлено, що вони підірвалися на російській розтяжці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 7 липня легковий автомобіль підірвався на російській міні, коли їхав ґрунтовою дорогою у лісі в Харківському районі. Загинули четверо людей, серед них — дитина.