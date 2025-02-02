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Последствия российских ударов по Никопольщине 2 февраля, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты в течение дня атаковали Днепропетровщину БПЛА, артиллерией и КАБом (ФОТО)

2 фев 2025, 22:05
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Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 2 лютого, завдавали ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, ввечері росіяни поцілили КАБом. Попередньо, є один поранений. Відомо, що потрощена приватна оселя. Інші деталі уточнюємо, — зазначив він.

Десятки обстрілів пережила сьогодні Нікопольщина — ворог атакував її безпілотниками та боєприпасами, які скидав з БПЛА, а також бив із важкої артилерії.

Найбільше руйнувань у самому Нікополі. Втім, неспокійно було також у Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах, — розповів Лисак.

Зазначається, що у Нікопольському районі через удари ворога:

  • понівечена інфраструктура, декілька підприємств та адмінбудівля;
  • пошкоджені дві п’ятиповерхівки, п’ять приватних будинків і чотири господарські споруди; побиті автівки, два гаражі та лінія електропередач;
  • з людей ніхто не постраждав.

Наслідки російських ударів по Нікопольщині 2 лютого, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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