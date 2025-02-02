Рашисты в течение дня атаковали Днепропетровщину БПЛА, артиллерией и КАБом (ФОТО)https://racurs.ua/n203732-rashisty-v-techenie-dnya-atakovali-dnepropetrovschinu-bpla-artilleriey-i-kabom-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом сьогоднішнього дня, 2 лютого, завдавали ударів по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
По Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, ввечері росіяни поцілили КАБом. Попередньо, є один поранений. Відомо, що потрощена приватна оселя. Інші деталі уточнюємо, — зазначив він.
Десятки обстрілів пережила сьогодні Нікопольщина — ворог атакував її безпілотниками та боєприпасами, які скидав з БПЛА, а також бив із важкої артилерії.
Найбільше руйнувань у самому Нікополі. Втім, неспокійно було також у Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах, — розповів Лисак.
Зазначається, що у Нікопольському районі через удари ворога:
- понівечена інфраструктура, декілька підприємств та адмінбудівля;
- пошкоджені дві п’ятиповерхівки, п’ять приватних будинків і чотири господарські споруди; побиті автівки, два гаражі та лінія електропередач;
- з людей ніхто не постраждав.