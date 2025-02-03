Главком ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n203740-vsu-nachali-perehodit-na-korpusnuu-sistemu-syrskiy.html

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Збройні сили України почали переходити на корпусну систему управління військами.

Наразі триває реформа організаційної структуру Збройних сил. Вже приступили до реалізаціі заходів з переходу на корпусну структуру. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 3 лютого повідомив у Telegram.

Приступили до реалізаціі заходів з переходу на корпусну структуру, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, корпус зазвичай включає дві-чотири дивізії і має власні артилерійські, інженерні, розвідувальні, тилові та медичні підрозділи.

Також, за словами Сирського, командування продовжує розвиток з'єднань та частин Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, морської піхоти, Сил безпілотних систем — за рахунок нарощення безпілотних систем у їх складі.

Головком додав, що у січні в Збройних силах вдалося дещо збільшити кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності. Також командування має плани й на наступний період.

Сирський пообіцяв, що лютий буде непростий для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко. Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління.

Нагадаємо, у січні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у Збройних силах України зараз така кількість бригад, що є проблема з підготовленими командирами.