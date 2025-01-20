Проблема з підготовленими командирами у ЗСУ через велику кількість бригад, - Сирський

https://racurs.ua/ua/n203296-problema-z-pidgotovlenymy-komandyramy-u-zsu-cherez-velyku-kilkist-brygad-syrskyy.html

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У Збройних силах України зараз така кількість бригад, що є проблема з підготовленими командирами.

Про це головнокомандувач Олександр Сирський сказав у розмові з Андрієм Цаплієнком.

Питання ротації бригад: заміни та виведення для відновлення боєздатності. Яким чином провести, якщо в тебе немає ані резерву, ані бригади? Звичайно, сам процес адаптації нової бригади — складний процес. Складний процес чому? Тому що у нас зараз така кількість бригад, що, в принципі, є проблема з підготовленими командирами, які можуть очолювати цю бригаду. Ну і сама бригада повинна набути бойових традицій. Звичайно, це не проста справа. Адже потрібен морально підготовлений та згуртований до важких дій колектив, — пояснив Сирський.

Водночас він зазначив, що всі бригади пройшли через певний період адаптації.

Потрібно вистояти, втриматись, а потім вони показують результати не гірші, ніж старі бригади, — додав він.

Сирський нагадав, що на початку повномасштабної війни в Україні було близько 12 бригад.

Потім їх чисельність збільшилась. Звичайно їх не потрібно створювати безліч. Генеральний штаб провів розрахунки, скільки потрібно бригад і частин для успішної оборони та проведення наступальних дій, — резюмував головнокомандувач ЗСУ.

Сирський у цій розмові також заявляв, що російські війська вдвічі зменшили норми витрат артилерійських снарядів. Це результати українських ударів вглиб території країни-агресора.