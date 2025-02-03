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Минэкономики утвердило список авто, за которые нужно уплатить налог на роскошь. Фото:
Минэкономики утвердило перечень авто, за которые нужно уплатить налогhttps://racurs.ua/n203745-minekonomiki-utverdilo-perechen-avto-za-kotorye-nujno-uplatit-nalog.htmlРакурс
В Україні затвердили перелік автомобілів, з яких потрібно сплатити податок.
Міністерство економіки затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році. До переліку потрапили авто виробництва до 5 років з об'ємом циліндрів двигуна понад 2,5 л. Про це повідомила прес-служба міністерства.
До списку потрапили авто таких марок:
- Aston Martin;
- Audi;
- Bentley;
- BMW;
- Hymer-Mercedes;
- Ineos;
- Jaguar;
- Lamborghini;
- Land Rover;
- Lexus;
- Maserati;
- Mercedes-AMG;
- Mercedes-Benz;
- Mercedes-Maybach;
- Porshche;
- Rolls-Royce;
- Toyota.
У Мінекономіки зазначили, що розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до Податкового кодексу України.
Як відомо, транспортний податок в Україні запровадили у 2015 році. Транспортним податком обкладаються легкові авто, вік яких не перевищує п’яти років і вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат. Ставка податку становить 25 тис. грн за кожен автомобіль.
Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Закон зокрема передбачає, що підвищення податків для фізичних осіб-підприємців почав діяти з 1 січня 2025 року.