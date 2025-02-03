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Минэкономики утвердило список авто, за которые нужно уплатить налог на роскошь. Фото:

Минэкономики утвердило перечень авто, за которые нужно уплатить налог

3 фев 2025, 14:20
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В Україні затвердили перелік автомобілів, з яких потрібно сплатити податок.

Міністерство економіки затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році. До переліку потрапили авто виробництва до 5 років з об'ємом циліндрів двигуна понад 2,5 л. Про це повідомила прес-служба міністерства.

До списку потрапили авто таких марок:

  • Aston Martin;
  • Audi;
  • Bentley;
  • BMW;
  • Hymer-Mercedes;
  • Ineos;
  • Jaguar;
  • Lamborghini;
  • Land Rover;
  • Lexus;
  • Maserati;
  • Mercedes-AMG;
  • Mercedes-Benz;
  • Mercedes-Maybach;
  • Porshche;
  • Rolls-Royce;
  • Toyota.

У Мінекономіки зазначили, що розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до Податкового кодексу України.

Як відомо, транспортний податок в Україні запровадили у 2015 році. Транспортним податком обкладаються легкові авто, вік яких не перевищує п’яти років і вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат. Ставка податку становить 25 тис. грн за кожен автомобіль.

Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Закон зокрема передбачає, що підвищення податків для фізичних осіб-підприємців почав діяти з 1 січня 2025 року.

Источник: Ракурс


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