Мінекономіки затвердило перелік авто, за які потрібно сплатити податок на розкіш. Фото:

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В Україні затвердили перелік автомобілів, з яких потрібно сплатити податок.

Міністерство економіки затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році. До переліку потрапили авто виробництва до 5 років з об'ємом циліндрів двигуна понад 2,5 л. Про це повідомила прес-служба міністерства.

До списку потрапили авто таких марок:

Aston Martin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Hymer-Mercedes;

Ineos;

Jaguar;

Lamborghini;

Land Rover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-AMG;

Mercedes-Benz;

Mercedes-Maybach;

Porshche;

Rolls-Royce;

Toyota.

У Мінекономіки зазначили, що розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до Податкового кодексу України.

Як відомо, транспортний податок в Україні запровадили у 2015 році. Транспортним податком обкладаються легкові авто, вік яких не перевищує п’яти років і вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат. Ставка податку становить 25 тис. грн за кожен автомобіль.

Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Закон зокрема передбачає, що підвищення податків для фізичних осіб-підприємців почав діяти з 1 січня 2025 року.