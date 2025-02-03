Оккупанты пытаются "перерезать" трассы в Покровск

Окупанти намагаються «перерізати» траси до Покровська, аби залишити українських військових без постачання ресурсів.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів речник оперативного угруповання «Хортиця» Віктор Трегубов.

Зараз у росіян немає великої переваги, яка б дозволяла ефективно і без особливих втрат для себе, без буксування, три-чотиризначної кількості втрат на добу вести активні наступальні дії. З обох боків це дещо нагадує боксерський поєдинок у десятому раунді, коли обидва боксери втомилися, але той, хто активніше наступав на початку, втомився більше і починає «виснути» на своєму супротивнику, — додав Трегубов.