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Оккупанты пытаются "перерезать" трассы в Покровск
Оккупанты пытаются «перерезать» трассы в Покровск (КАРТА)https://racurs.ua/n203751-okkupanty-pytautsya-pererezat-trassy-v-pokrovsk-karta.htmlРакурс
Окупанти намагаються «перерізати» траси до Покровська, аби залишити українських військових без постачання ресурсів.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів речник оперативного угруповання «Хортиця» Віктор Трегубов.
Зараз у росіян немає великої переваги, яка б дозволяла ефективно і без особливих втрат для себе, без буксування, три-чотиризначної кількості втрат на добу вести активні наступальні дії. З обох боків це дещо нагадує боксерський поєдинок у десятому раунді, коли обидва боксери втомилися, але той, хто активніше наступав на початку, втомився більше і починає «виснути» на своєму супротивнику, — додав Трегубов.
Станом на 16.00 3 лютого на Покровському напрямку окупанти здійснили 25 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Новополтавка, Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Новоолександрівка та Дачне.
Сили оборони стримують натиск противника та відбили 14 атак, 11 боєзіткнень досі тривають. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Олександрівки, скинувши три КАБ.