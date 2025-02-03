СБУ предотвратила теракт в центре Ровно: задержали двух агентов россии

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Служба безпеки викрила двох агентів російської спецслужби, які планували підірвати вибуховий пристрій біля райуправління поліції в Рівному.

19-річні виконавці знайшли «роботу» в Telegram і отримали від росіян координати схрону з вибухівкою. Планували активувати пристрій через телефонний виклик.

При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою.

У такий спосіб рашисти планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як «зайвих» свідків.

СБУ затримала зловмисників «на гарячому», вилучивши замасковану сумку зі СВП та засоби спостереження для спецслужб рф. Фігурантам загрожує до 12 років тюрми.

1 лютого у Рівному стався вибух у будівлі ТЦК і СП. Тоді загинула одна людина, шістьох було поранено.