Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные сил

https://racurs.ua/n203796-57-rossiyskih-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-5-fevralya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, (із 20.00 4 лютого) атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та 104 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ,

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

підтверджено збиття 57 «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях;

42 ворожих безпілотника-імітатора — локаційно втрачені (без негативних наслідків).