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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные сил

57 российских беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 5 февраля (ИНФОГРАФИКА)

5 фев 2025, 10:32
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 5 лютого, (із 20.00 4 лютого) атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області та 104 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Орла, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ,

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

  • підтверджено збиття 57 «шахедів» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях;
  • 42 ворожих безпілотника-імітатора — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина, — зазначили в Повітряних силах.

Источник: Ракурс


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