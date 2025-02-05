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В Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК, фото: полиция Хмельницкой области
У здания ТЦК в Каменце-Подольском раздался взрыв — полиция (ФОТО)https://racurs.ua/n203804-u-zdaniya-tck-v-kamence-podolskom-razdalsya-vzryv-policiya-foto.htmlРакурс
У Кам’янці-Подільському сьогодні, 5 лютого, близько 13.00 пролунав вибух вибуху поблизу місцевого ТЦК та СП.
Про це повідомляє прес-служба поліції Хмельниччини.
Зазначається, що на місці інциденту наразі працюють усі екстрені служби, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативна група.
Видання «Суспільне» з посиланням на інспектора з комунікації Кам’янець-Подільського районного управління поліції Наталію Вінцарську повідомляє, що внаслідок вибуху, попередньо, загинув один чоловік, ще четверо людей травмовані.
За словами Вінцарської, чоловік, який загинув на місці, попередньо вчинив підрив. Наразі обставини події встановлюються.
Джерело: поліція Хмельниччини, «Суспільне»
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