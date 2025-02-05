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FPV-дроны ZEUS и HADES. Фото: Минобороны

ВСУ получат отечественные FPV-дроны Zeus и Hades (ФОТО)

5 фев 2025, 17:20
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Нові безпілотники незабаром надійдуть у Збройні сили України.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у війську безпілотні авіаційні комплекси Zeus та Hades українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає прес-служба оборонного відомства.

Зазначається, що маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів. Ці дрони можуть наздоганяти та вражати російську техніку, яка рухається на великій швидкості. Це дозволяють робити удосконалена система керування й спеціальні налаштування двигунів.

Новітні українські БпЛА, за інформацією Міноборони, здатні знищувати ворожі польові укріплення, бронетехніку та піхоту. Крім того, ці FPV-дрони маловразливі до російських систем РЕБ.

FPV-дрони ZEUS і HADES. Фото: Міноборони

Нагадаємо, 22 січня Міноборони України офіційно кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс Poseidon та дозволило його використовувати в підрозділах Сил оборони. Унікальність «Посейдона» в тому, що він може виконувати завдання при температурі від 20 градусів морозу до 45 градусів тепла й під час сильного вітру. А заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.

Источник: Ракурс


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