FPV-дрони ZEUS і HADES. Фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n203808-zsu-otrymaut-vitchyznyani-fpv-drony-zeus-ta-hades-foto.html

Ракурс

Нові безпілотники незабаром надійдуть у Збройні сили України.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у війську безпілотні авіаційні комплекси Zeus та Hades українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки, передає прес-служба оборонного відомства.

Зазначається, що маневрені FPV-коптери цих комплексів мають рами різних розмірів. Ці дрони можуть наздоганяти та вражати російську техніку, яка рухається на великій швидкості. Це дозволяють робити удосконалена система керування й спеціальні налаштування двигунів.

Новітні українські БпЛА, за інформацією Міноборони, здатні знищувати ворожі польові укріплення, бронетехніку та піхоту. Крім того, ці FPV-дрони маловразливі до російських систем РЕБ.

Нагадаємо, 22 січня Міноборони України офіційно кодифікувало безпілотний авіаційний комплекс Poseidon та дозволило його використовувати в підрозділах Сил оборони. Унікальність «Посейдона» в тому, що він може виконувати завдання при температурі від 20 градусів морозу до 45 градусів тепла й під час сильного вітру. А заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи.