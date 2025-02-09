Число ударов авиабомбами и дронами по Украине за неделю назвал Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203910-chislo-udarov-aviabombami-i-dronami-po-ukraine-za-nedelu-nazval-zelenskiy-video.htmlРакурс
Російські загарбники цього тижня застосували проти українців понад 1 тис. 260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і понад 10 ракет різних типів.
Про це сьогодні, у неділю 9 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.
Російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах — це схеми обходу санкцій, без яких у Росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів, — наголосив Зеленський.
Він також висловив вдячних всім партнерам, які посилюють санкції проти рф.
Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя, — додав Зеленський.