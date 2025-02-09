Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського авіаудару, скріншот відео

Кількість ударів авіабомбами та дронами по Україні за тиждень назвав Зеленський (ВІДЕО)

9 лют 2025, 11:55
999

Російські загарбники цього тижня застосували проти українців понад 1 тис. 260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і понад 10 ракет різних типів.

Про це сьогодні, у неділю 9 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах — це схеми обходу санкцій, без яких у Росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів, — наголосив Зеленський.

Він також висловив вдячних всім партнерам, які посилюють санкції проти рф.

Має бути більше глобальної роботи, щоб знизити можливості російської нафтової галузі. І ми й надалі будемо збільшувати виробництво наших ракет і дронів і закликаємо всіх партнерів інвестувати в український ОПК, тому що це інвестиції в захист життя, — додав Зеленський.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів