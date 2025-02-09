Наслідки російського авіаудару, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n203910-kilkist-udariv-aviabombamy-ta-dronamy-po-ukrayini-za-tyjden-nazvav-zelenskyy-video.html

Ракурс

Російські загарбники цього тижня застосували проти українців понад 1 тис. 260 авіабомб, майже 750 ударних дронів і понад 10 ракет різних типів.

Про це сьогодні, у неділю 9 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Російське військове виробництво, яке забезпечує такий терор, тримається на трьох речах — це схеми обходу санкцій, без яких у Росії не було б критично важливих компонентів, високі ціни на нафту, які було б правильно знизити, і недостатня кількість наших далекобійних ракет і дронів, — наголосив Зеленський.

Він також висловив вдячних всім партнерам, які посилюють санкції проти рф.