Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 9 лютого (із 19.30 8 лютого), атакували Україну загалом 151 ударним БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися з напрямків російських Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

підтверджено збиття 70 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях;

74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків);

два БпЛА — у повітрі, бойова робота триває.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.