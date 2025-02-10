Россияне сбросили на жилые районы Константиновки и Краматорска 10 авиабомб

https://racurs.ua/n203945-rossiyane-sbrosili-na-jilye-rayony-konstantinovki-i-kramatorska-10-aviabomb-foto.html

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У ніч на 10 лютого росіяни обстріляли житловий район Краматорська. Всього кількість поранених внаслідок масованого удару по Донеччині зросла до 17.

Ворог скинув на житлові сектори Костянтинівки та Краматорська 10 авіабомб.

У Краматорську росіяни вбили 52-річного чоловіка та поранили ще 12 людей;

У Костянтинівці травмовано п’ятеро людей.

Відомо про 100 руйнувань, з них 69 багатоквартирних і 47 приватних будинків, об'єкти інфраструктури, 76 гаражів, понад 25 цивільних автомобілів.