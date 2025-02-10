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Росіяни скинули на житлові райони Костянтинівки та Краматорська 10 авіабомб
Росіяни скинули на житлові райони Костянтинівки та Краматорська 10 авіабомб (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203945-rosiyany-skynuly-na-jytlovi-rayony-kostyantynivky-ta-kramatorska-10-aviabomb-foto.htmlРакурс
У ніч на 10 лютого росіяни обстріляли житловий район Краматорська. Всього кількість поранених внаслідок масованого удару по Донеччині зросла до 17.
Ворог скинув на житлові сектори Костянтинівки та Краматорська 10 авіабомб.
У Краматорську росіяни вбили 52-річного чоловіка та поранили ще 12 людей;
У Костянтинівці травмовано п’ятеро людей.
Відомо про 100 руйнувань, з них 69 багатоквартирних і 47 приватних будинків, об'єкти інфраструктури, 76 гаражів, понад 25 цивільних автомобілів.