Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни скинули на житлові райони Костянтинівки та Краматорська 10 авіабомб

Росіяни скинули на житлові райони Костянтинівки та Краматорська 10 авіабомб (ФОТО)

10 лют 2025, 17:07
999

У ніч на 10 лютого росіяни обстріляли житловий район Краматорська. Всього кількість поранених внаслідок масованого удару по Донеччині зросла до 17.

Ворог скинув на житлові сектори Костянтинівки та Краматорська 10 авіабомб.

У Краматорську росіяни вбили 52-річного чоловіка та поранили ще 12 людей;

У Костянтинівці травмовано п’ятеро людей.

Відомо про 100 руйнувань, з них 69 багатоквартирних і 47 приватних будинків, об'єкти інфраструктури, 76 гаражів, понад 25 цивільних автомобілів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів