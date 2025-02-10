Зеленский раскрыл новые детали "молодежного" контракта с ВСУ

https://racurs.ua/n203948-zelenskiy-raskryl-novye-detali-molodejnogo-kontrakta-s-vsu.html

Ракурс

Президент україни Володимир Зеленський розкрив нові деталі «молодіжного» контракту зі Збройними силами.

Ідеться про безоплатний кредит на свій дім, безкоштовну освіту та високе грошове забезпечення, сказав президент в інтерв’ю Reuters.

«Контрактна пропозиція» для молоді за підписання контракту із ЗСУ передбачає можливість заробляти до мільйона гривень на рік.

За його словами, докладний план винагороди за контракт строком на один рік представлять наступного тижня. План має мотивувати молодь віком від 18 до 24 років вступати до лав ЗСУ.

Раніше Зеленський неодноразово відкидав заклики українських військових і західних союзників знизити мобілізаційний вік в Україні нижче 25 років.