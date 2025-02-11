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Рашисты 11 февраля атаковали объекты «Нефтегаза», фото: Sputnik

Рашисты атаковали производственные мощности «Нефтегаза» на Полтавщине

11 фев 2025, 10:38
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Російські загарбники сьогодні, 11 лютого, здійснили чергову масовану атаку на обʼєкти енергетики.

Пошкоджень зазнали виробничі потужності Групи «Нафтогаз» у Полтавській області. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

Зазначається, що внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.

Група Нафтогаз вживає всіх необхідних заходів, щоб стабілізувати ситуацію із газопостачанням в Полтавській області, — наголосили у компанії.

Нагадаємо, у Полтавській ОВА раніше повідомляли, що внаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки без газопостачання залишилися дев’ять населених пунктів Миргородського району.

Источник: Ракурс


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