В Украине отменили введенные ранее аварийные отключения света

https://racurs.ua/n203961-vvedennye-iz-za-rossiyskoy-ataki-avariynye-otklucheniya-otmenili-ukrenergo.html

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В Україні сьогодні, 11 лютого, через нічну та ранкову російські ракетні атаки на об'єкти енергетики вранці були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії.

Наразі, після стабілізації ситуації в енергосистемі, вони вже скасовані. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Усі знеструмлені споживачі будуть заживлені найближчим часом, — наголосили у компанії

Зазначається, що в Україні продовжує зростати споживання електроенергії:

сьогодні, станом на 6.00, його рівень був на 4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у понеділок 10 лютого. Причина таких змін — встановлення морозної погоди на всій території України і традиційне зростання споживання на початку робочого тижня;

вчора, 10 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 1,4% вищим, ніж максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 7 лютого.

Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають. Для збалансування енергосистеми — сьогодні з 07.00 до 11.00 та з 15.00 до 21.00 застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, — наголосили в «Укренерго».

В «Укренерго» зазначають, що для побутових споживачів заходи обмеження споживання наразі не застосовуються, однак є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії протягом доби.