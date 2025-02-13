Германия передаст ВСУ ракеты для IRIS-T Фото:

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Військова допомога Україні надійде від країн Європейського Союзу.

На засіданні Контактної групи у форматі «Рамштайн» Німеччина анонсувала новий пакет допомоги Україні. Зокрема, Бундесвер передасть Збройним силам України 100 ракет для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T. Про це повідомило представництво ФРН в НАТО.

Також німецькі союзники наголосили, що спільна оборонна промисловість, зокрема розробка безпілотників і обслуговування бойових машин піхоти та бойових танків, «відіграють важливу роль у підтримці України».

А Нідерланди пообіцяли, що передадуть Україні 25 броньованих гусеничних машин YPR для транспортування поранених.

Нагадаємо, парламент Італії проголосував за продовження постачання військової допомоги Україні у 2025 році. Раніше продовження допомоги Києву до кінця 2025 року підтримав уряд. А в грудні 2024 року уряд Італії схвалив уже 10-й пакет військової допомоги Україні.