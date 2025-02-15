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Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 180 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 180 человек (ИНФОГРАФИКА)

15 фев 2025, 08:49
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 856 тис. 660 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 180 осіб. Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 10 тис. 68 танків;
  • 20 тис. 927 бойових броньованих машин;
  • 23 тис. 174 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 283 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 67 одиниць засобів ППО;
  • 370 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 25 тис. 341 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 63 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 37 тис. 379 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 747 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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