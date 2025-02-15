Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 180 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n204066-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-180-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 856 тис. 660 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 180 осіб. Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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