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Рашисти за добу втратили 1 тис. 180 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Російська армія за добу втратила 1 тис. 180 осіб (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n204066-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-180-osib-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 856 тис. 660 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 180 осіб. Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 10 тис. 68 танків;
- 20 тис. 927 бойових броньованих машин;
- 23 тис. 174 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 283 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 67 одиниць засобів ППО;
- 370 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 25 тис. 341 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 63 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 37 тис. 379 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 747 одиниць спеціальної техніки.
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