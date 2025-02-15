Рашисти за добу втратили 1 тис. 180 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n204066-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1-tys-180-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 856 тис. 660 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 180 осіб. Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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