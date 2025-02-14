Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ вдарили по опорному пункту армії рф. Фото: Повітряні сили

Повітряні сили знищили опорний пункт росіян на Курщині (ВІДЕО)

14 лют 2025, 21:39
999

Сили оборони України знищили важливий об'єкт російської армії у Курській області.

У четвер, 13 січня, Повітряні сили Збройних сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об'єкту поблизу села Єлизаветівка. Було знищено взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил рф. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що цей штаб окупанти використовували для запуску дронів, які атакували українських захисників у Сумській області.

Цей удар став частиною системних заходів Збройних сил України, спрямованих на нейтралізацію загроз та ослаблення військового потенціалу противника. Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки, — наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого підрозділи Служби безпеки України у взаємодії із Збройними силами України та іншими складовими Сил оборони, уразили ТОВ «Албашнєфть» у Краснодарському краї росії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів