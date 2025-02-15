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Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

33 вражеских беспилотника сбили силы ПВО Украины в ночь на 15 февраля (ИНФОГРАФИКА)

15 фев 2025, 09:30
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 лютого (із 20.30 14 лютого) атакували Україну загалом 70 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювали з напрямків мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та російських Орла, Міллерово й Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

  • підтверджено збиття 33 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях;
  • 37 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Источник: Ракурс


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