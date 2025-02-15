Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n204067-33-voroji-bezpilotnyky-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-15-lutogo-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 лютого (із 20.30 14 лютого) атакували Україну загалом 70 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювали з напрямків мису Чауда у тимчасово окупованому Криму та російських Орла, Міллерово й Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

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