На ЧАЭС продолжают тушить возгорание после удара беспилотника

Последствия удара российского беспилотника по укрытию над четвертым энергоблоком ЧАЭС, фото: ДАЗВ

https://racurs.ua/n204071-na-chaes-prodoljaut-tushit-vozgoranie-posle-udara-bespilotnika.html

Ракурс

На ЧАЕС продовжують гасити загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки нового безпечного конфайнменту (НБК) над четвертим енергоблоком.

Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ);

Продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК. З 22.00 до 07.00 було задіяно 5 працівників ДСНС та 2 одиниці техніки. Станом на 07.00 задіяно 40 працівників ДСНС та 8 одиниць техніки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на НБК внаслідок удару безпілотника:

наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м;

дефекти обшивки без суцільного руйнування до 200 кв. м;

пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;

наявні руйнування болтових з'єднань;

деформовані вузли з'єднань конструкцій верхньої частини ГТО.