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Ракурс
Последствия удара российского беспилотника по укрытию над четвертым энергоблоком ЧАЭС, фото: ДАЗВ

На ЧАЭС продолжают тушить возгорание после удара беспилотника

15 фев 2025, 11:31
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На ЧАЕС продовжують гасити загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки нового безпечного конфайнменту (НБК) над четвертим енергоблоком.

Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ);

Продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК. З 22.00 до 07.00 було задіяно 5 працівників ДСНС та 2 одиниці техніки. Станом на 07.00 задіяно 40 працівників ДСНС та 8 одиниць техніки, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що на НБК внаслідок удару безпілотника:

  • наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м;
  • дефекти обшивки без суцільного руйнування до 200 кв. м;
  • пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;
  • наявні руйнування болтових з'єднань;
  • деформовані вузли з'єднань конструкцій верхньої частини ГТО.

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено, — розповіли у ДАЗВ.

Источник: Ракурс


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