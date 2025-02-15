На ЧАЭС продолжают тушить возгорание после удара беспилотника

На ЧАЭС продолжают тушить возгорание после удара беспилотникаhttps://racurs.ua/n204071-na-chaes-prodoljaut-tushit-vozgoranie-posle-udara-bespilotnika.htmlРакурс
На ЧАЕС продовжують гасити загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки нового безпечного конфайнменту (НБК) над четвертим енергоблоком.
Про це сьогодні, 15 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ);
Продовжується гасіння загоряння заповнювача зовнішньої обшивки Арки НБК. З 22.00 до 07.00 було задіяно 5 працівників ДСНС та 2 одиниці техніки. Станом на 07.00 задіяно 40 працівників ДСНС та 8 одиниць техніки, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що на НБК внаслідок удару безпілотника:
- наскрізні руйнування площею приблизно до 15 кв. м;
- дефекти обшивки без суцільного руйнування до 200 кв. м;
- пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки;
- наявні руйнування болтових з'єднань;
- деформовані вузли з'єднань конструкцій верхньої частини ГТО.
Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та на ДСП ЧАЕС в цілому, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено, — розповіли у ДАЗВ.