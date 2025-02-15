Мерц назвал условие для поставок ВСУ ракет Taurus. Фото:

https://racurs.ua/n204079-merc-nazval-uslovie-dlya-postavki-ukraine-raket-taurus.html

Ракурс

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц хоче змінити політику німецького уряду щодо військової допомоги Україні.

Лідер партії «Християнсько-демократичний союз» хоче збільшити постачання європейської зброї в Україну. Зокрема, надати Збройним силам України далекобійні ракети Taurus. Однак для початку постачання передуватимуть переговори між донорами ЗСУ. Про це Мерц заявив на полях на Мюнхенської безпекової конференції, передає «Європейська правда».

За його словами, «Тауруси» для України можна буде передавати, але для цього потрібна буде згода всіх європейських партнерів

Ми маємо бути готовими постачати, але лише у разі, якщо ми домовимося з нашими європейськими партнерами, і тут я кажу про Британію і Францію, про розподіл ролей, — зазначив Мерц.

Нагадаємо, раніше Фрідріх Мерц критикував політику чинного німецького канцлера Олафа Шольца, яка, на його думку, змушує Україну воювати зі зв’язаними руками. Лідер ХДС Фрідріх Мерц обіцяв надати ЗСУ далекобійні ракети Taurus у разі перемоги на виборах.

Джерело: «Європейська правда»