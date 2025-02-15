Украинский дрон разнес вдребезги российскую ЗРК. Фото: Генштаб

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Ракурс

Українські військові знищили російський ЗРК «Стріла-10».

Ворожий зенітно-ракетний комплекс було уражено в районі села Велика Новосілка Донецької області. По ворожій цілі відпрацювали Сили безпілотних систем ЗСУ. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 15 лютого повідомило у Telegram.

За словами захисників, «Стрілу» виявили за допомогою аеророзвідки. Координати передали іншому підрозділу, який спрямував на ціль дрон із системою скиду боєприпасів.

Як відомо, «Стріла-10» — радянський зенітний ракетний комплекс ближнього радіусу дії, призначений для знищення повітряних цілей на малих висотах. Цю систему, яка базується на гусеничній платформі МТ-ЛБ, розробили у 1970-х роках.

ЗРК озброєна чотирма або шістьма керованими ракетами, які оснащені інфрачервоною або фотоконтрастною головкою самонаведення. «Стріла» може знищувати ворожі літаки, гелікоптери, крилаті ракети та БпЛА на дальності до 5 км і висоті до 3,5 км.

Нагадаємо, у лютому Збройні сили України знищили рідкісний російський ТОС-1А «Солнцепек». По ворожій цілі вдарили оператори 412-го полку NEMESIS у взаємодії з підрозділами Сил територіальної оборони та іншими суміжними підрозділами.