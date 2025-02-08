ЗСУ спопелили ТОС-1А «Солнцепек». Фото:

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ЗСУ знищили рідкісний російський ТОС-1А «Солнцепек».

По ворожій цілі вдарили оператори 412-го полку NEMESIS у взаємодії з підрозділами Сил територіальної оборони та іншими суміжними підрозділами. Про це Сили безпілотних систем Збройних сил України повідомили у Telegram.

Зазначається, що з цієї зброї окупати обстрілювали позиції українських захисників та населені пункти. Ворог не лише хоче прорвати оборону, але й завдати максимальних руйнувань.

Але цього разу «Солнцепек» сам перетворився на згарище — ще одна потужна зброя ворога вирушила на металобрухт, — зазначили в СБС.

Як відомо, ТОС-1А «Солнцепек» — це реактивна система залпового вогню калібру 220 мм, що використовує термобаричні боєприпаси, створюючи потужну вибухову хвилю і знищуючи все в радіусі ураження.

Нагадаємо, днями ЗСУ відпрацювали по російських цілях поблизу населеного пункту Гола Пристань на тимчасово окупованій території Херсонської області. Внаслідок обстрілу було знищено понад 10 катерів та значна кількість російських військовослужбовців.