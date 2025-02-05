ЗСУ вдарили по окупантах. Фото: Генштаб

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Українські військові завдали російським окупантам втрат на півдні країни.

ЗСУ відпрацювали по російських цілях поблизу населеного пункту Гола Пристань на тимчасово окупованій території Херсонської області. Внаслідок обстрілу було знищено понад 10 катерів та значну кількість російських військовослужбовців. Про це рух опору «АТЕШ» 5 лютого повідомив у Telegram.

Зазначається, що партизани попередньо з’ясували місцезнаходження російських військ та їхньої техніки й оперативно передали цю інформацію Силам оборони України.

Ці удари стали можливими завдяки точній інформації, отриманій від наших агентів, які передають дані про місцезнаходження та переміщення окупантів, — наголосили в «АТЕШ».

Нагадаємо, днями аеророзвідники Державної прикордонні служби України засікли ворожу вантажівку з екіпажом окупантів, а оператори БпЛА точним ударом перетворили її на згарище.