Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
рф может изменить направление главного удара на Донбассе

рф может изменить направление главного удара на Донбассе, — ISW

16 фев 2025, 10:25
999

Російське командування може змінити пріоритет наступу навесні та влітку 2025 року.

Про це у новому звіті припускає Інститут вивчення війни (ISW).

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський сказав, що ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася, а речник української бригади, що діє в цьому районі, заявив, що російська активність в районі Покровська останніми днями стала менш інтенсивною.

Аналітики зазначають, що російське військове командування також може мати намір зробити пріоритетним наступ на Костянтинівку у 2025 році, і тому, як повідомляється, не посилює російське угруповання сил на південь від Покровська.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров