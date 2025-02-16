рф может изменить направление главного удара на Донбассе

https://racurs.ua/n204096-rf-mojet-izmenit-napravlenie-glavnogo-udara-na-donbasse-isw.html

Ракурс

Російське командування може змінити пріоритет наступу навесні та влітку 2025 року.

Про це у новому звіті припускає Інститут вивчення війни (ISW).

Під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський сказав, що ситуація на Покровському напрямку останніми днями покращилася, а речник української бригади, що діє в цьому районі, заявив, що російська активність в районі Покровська останніми днями стала менш інтенсивною.

Аналітики зазначають, що російське військове командування також може мати намір зробити пріоритетним наступ на Костянтинівку у 2025 році, і тому, як повідомляється, не посилює російське угруповання сил на південь від Покровська.