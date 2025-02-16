Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Российский «Град» стал «фейерверком», скриншот видео

FPV-дрон уничтожил российский «Град» с полным боекомплектом (ВИДЕО)

16 фев 2025, 16:57
999

FPV-дрон знищив російську РЗСВ «Град», яка їхала обстрілювати захисників України.

Відповідне відео сьогодні, 16 лютого, опубліковане у Telegram-каналі 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

Російські артилеристи прямували на нічне бойове завдання з повним «пакетом» ракет, — вказано в описі відео. — Азовська аеророзвідка вчасно помітила ворожу ціль за допомогою БПЛА «Лелека». По координатах вилетів FPV-дрон і з першого влучання знищив РСЗВ.

Зазначається, що на відео показана спільна робота бригадної артилерійської групи та батальйону безпілотних систем «Азову».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров