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Ракурс
Російський «Град» став «феєрверком», скріншот відео

FPV-дрон знищив російський «Град» з повним боєкомплектом (ВІДЕО)

16 лют 2025, 16:57
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FPV-дрон знищив російську РЗСВ «Град», яка їхала обстрілювати захисників України.

Відповідне відео сьогодні, 16 лютого, опубліковане у Telegram-каналі 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.

Російські артилеристи прямували на нічне бойове завдання з повним «пакетом» ракет, — вказано в описі відео. — Азовська аеророзвідка вчасно помітила ворожу ціль за допомогою БПЛА «Лелека». По координатах вилетів FPV-дрон і з першого влучання знищив РСЗВ.

Зазначається, що на відео показана спільна робота бригадної артилерійської групи та батальйону безпілотних систем «Азову».

Джерело: Ракурс


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