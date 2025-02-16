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Російський «Град» став «феєрверком», скріншот відео
FPV-дрон знищив російський «Град» з повним боєкомплектом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204107-fpv-dron-znyschyv-rosiyskyy-grad-z-povnym-boiekomplektom-video.htmlРакурс
FPV-дрон знищив російську РЗСВ «Град», яка їхала обстрілювати захисників України.
Відповідне відео сьогодні, 16 лютого, опубліковане у Telegram-каналі 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.
Російські артилеристи прямували на нічне бойове завдання з повним «пакетом» ракет, — вказано в описі відео. — Азовська аеророзвідка вчасно помітила ворожу ціль за допомогою БПЛА «Лелека». По координатах вилетів FPV-дрон і з першого влучання знищив РСЗВ.
Зазначається, що на відео показана спільна робота бригадної артилерійської групи та батальйону безпілотних систем «Азову».