В Херсоне частично исчезло электроснабжение из-за российских обстрелов

В части Херсона исчезло электроснабжение

https://racurs.ua/n204109-v-hersone-chastichno-ischezlo-elektrosnabjenie-iz-za-rossiyskih-obstrelov.html

Ракурс

Внаслідок пошкоджень, спричинених ворожими обстрілами, у Дніпровському районі Херсона частково відсутнє електро- та водопостачання.

Про це сьогодні, 16 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Наші фахівці на місці вивчають обсяг пошкоджень і намагатимуться оперативно полагодити мережі, — зазначив він.

Також Мрочко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Центрального району Херсона близько 15.30 отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми 74-річна мешканка міста, її ушпиталено.