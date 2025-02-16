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В части Херсона исчезло электроснабжение

В Херсоне частично исчезло электроснабжение из-за российских обстрелов

16 фев 2025, 18:33
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Внаслідок пошкоджень, спричинених ворожими обстрілами, у Дніпровському районі Херсона частково відсутнє електро- та водопостачання.

Про це сьогодні, 16 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Наші фахівці на місці вивчають обсяг пошкоджень і намагатимуться оперативно полагодити мережі, — зазначив він.

Також Мрочко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Центрального району Херсона близько 15.30 отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми 74-річна мешканка міста, її ушпиталено.

Медики надають постраждалій необхідну допомогу, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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