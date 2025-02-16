В Херсоне частично исчезло электроснабжение из-за российских обстрелов

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В части Херсона исчезло электроснабжение
В Херсоне частично исчезло электроснабжение из-за российских обстреловhttps://racurs.ua/n204109-v-hersone-chastichno-ischezlo-elektrosnabjenie-iz-za-rossiyskih-obstrelov.htmlРакурс
Внаслідок пошкоджень, спричинених ворожими обстрілами, у Дніпровському районі Херсона частково відсутнє електро- та водопостачання.
Про це сьогодні, 16 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Наші фахівці на місці вивчають обсяг пошкоджень і намагатимуться оперативно полагодити мережі, — зазначив він.
Також Мрочко повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Центрального району Херсона близько 15.30 отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми 74-річна мешканка міста, її ушпиталено.
Медики надають постраждалій необхідну допомогу, — зазначив він.
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