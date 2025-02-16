Зеленский озвучил новое количество погибших украинских военных

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n204115-zelenskiy-ozvuchil-novoe-kolichestvo-pogibshih-ukrainskih-voennyh.html

Ракурс

Україна у війні з росією втратила 46 тис. військових.

Про це в нещодавньому інтерв’ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, ще десятки тисяч військових зникли безвісти чи в полон:

І ми не можемо знати напевно, тому що зниклі безвісти можуть бути мертвими, або вони можуть бути в полоні.

Також близько 380 тис. військових поранено.

Крім того, 19,5 тис. дітей депортували до росії.

Це те, що ми знаємо, — наголосив Зеленський. — І ми не знаємо всієї кількості: тисячі, десятки тисяч цивільних осіб, які загинули на тимчасово окупованих територіях України.

Коли росія напала, і вона оточила кілька міст, і вона руйнувала дощенту ці міста танками і артилерією. Ми не знаємо, скільки там загиблих, на жаль, тому що ті міста, які ми деокупували, в які ми увійшли, ми знайшли там масові поховання. Вони проводять масові розстріли, масові катування. Знаєте, в маленьких містечках, де було пару тисяч людей, ми знаходили по 500 трупів в одній великій могилі, — додав він.

Джерело: NBC News