Зеленский озвучил новое количество погибших украинских военных

Зеленский озвучил новое количество погибших украинских военныхhttps://racurs.ua/n204115-zelenskiy-ozvuchil-novoe-kolichestvo-pogibshih-ukrainskih-voennyh.htmlРакурс
Україна у війні з росією втратила 46 тис. військових.
Про це в нещодавньому інтерв’ю NBC News заявив президент України Володимир Зеленський.
За словами Зеленського, ще десятки тисяч військових зникли безвісти чи в полон:
І ми не можемо знати напевно, тому що зниклі безвісти можуть бути мертвими, або вони можуть бути в полоні.
Також близько 380 тис. військових поранено.
Крім того, 19,5 тис. дітей депортували до росії.
Це те, що ми знаємо, — наголосив Зеленський. — І ми не знаємо всієї кількості: тисячі, десятки тисяч цивільних осіб, які загинули на тимчасово окупованих територіях України.
Коли росія напала, і вона оточила кілька міст, і вона руйнувала дощенту ці міста танками і артилерією. Ми не знаємо, скільки там загиблих, на жаль, тому що ті міста, які ми деокупували, в які ми увійшли, ми знайшли там масові поховання. Вони проводять масові розстріли, масові катування. Знаєте, в маленьких містечках, де було пару тисяч людей, ми знаходили по 500 трупів в одній великій могилі, — додав він.
Джерело: NBC News