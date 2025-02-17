Армия рф направила на Запорожье 10 «Шахедов». Фото: ОВА

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Армія рф у ніч на 17 лютого атакувала Запоріжжя безпілотниками.

Загалом росіяни спрямували на місто 10 безпілотників. Працювала протиповітряна оборона. Вибуховою хвилею пошкоджені складські приміщення, спалахнули пожежі. Також внаслiдок атаки виникла пожежа в нежитловій будівлі. За попередніми даними, ніхто не загинув та не постраждав. Про це очільник Запорізької ОВА Iван Федоров повідомив у Telegram.

Згодом глава регіону поінформував, що в обласному центрі пошкоджені вікна та покрівлі в 15 багатоквартирних та шести приватних будинках. Внаслідок нальоту зникло світло у житлових будинках.

Комунальники, рятувальники, соціальні працівники та благодійники з ночі працюють над ліквідацією наслідків. Вже закрито вікна в дев’яти багатоквартирних будинках. Роботи продовжуються.

Нагадаємо, вночі 16 лютого російські дрони пошкодили теплову електростанцію у Миколаєві. Без теплопостачання залишилися 46 тис. абонентів. В місті розгорнули пункти незламності та підключили три модульні котельні в закладах охорони здоров’я.