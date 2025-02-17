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В Киеве сгорел Range Rover экс-заместительницы главреда пророссийского издания
В Киеве сгорел Range Rover экс-заместительницы главреда пророссийского изданияhttps://racurs.ua/n204132-v-kieve-sgorel-range-rover-eks-zamestitelnicy-glavreda-prorossiyskogo-izdaniya.htmlРакурс
У Києві ввечері 13 лютого згорів Range Rover колишньої заступниці головреда проросійського видання «Страна.юа» Світлани Крюкової.
Так із Днем закоханих мене ще ніхто не вітав. Місяць тому на мене указом президента наклали санкції. Серед іншого в пунктах указу значилося обмеження користуватися і розпоряджатися своїм рухомим майном. Тому я взяла водія. Найчастіше на цьому автомобілі водій розвозив по спортивних секціях дітей, а вечорами він забирав авто до себе на район і паркував під будинком. Там і стався інцидент, — розповіла Крюкова.
Наразі поліція встановлює, що стало причиною загоряння — «вибух чи підпал».
Сама ж власниця авто заявила, що «замовники їй зрозумілі», але «називати імена конкретних осіб необачно».
І одразу ж перелічила:
Останніми місяцями я перебуваю в судовому процесі з блогером Ігорем Лаченковим, активістом Денисом Кошельніком та їхніми друзями… Очевидно, що є в мене і недоброзичливці в офісі президента… Сьогодні дізналася для себе нове прізвище — Дмитро Литвин (радник президента).