У Києві ввечері 13 лютого згорів Range Rover колишньої заступниці головреда проросійського видання “Страна.юа” Світлани Крюкової

https://racurs.ua/ua/n204132-u-kyievi-zgoriv-range-rover-ekszastupnyci-golovreda-prorosiyskogo-vydannya.html

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У Києві ввечері 13 лютого згорів Range Rover колишньої заступниці головреда проросійського видання «Страна.юа» Світлани Крюкової.

Так із Днем закоханих мене ще ніхто не вітав. Місяць тому на мене указом президента наклали санкції. Серед іншого в пунктах указу значилося обмеження користуватися і розпоряджатися своїм рухомим майном. Тому я взяла водія. Найчастіше на цьому автомобілі водій розвозив по спортивних секціях дітей, а вечорами він забирав авто до себе на район і паркував під будинком. Там і стався інцидент, — розповіла Крюкова.

Наразі поліція встановлює, що стало причиною загоряння — «вибух чи підпал».

Сама ж власниця авто заявила, що «замовники їй зрозумілі», але «називати імена конкретних осіб необачно».

І одразу ж перелічила: