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В Саудовской Аравии начались переговоры российской и американской делегаций, фото: российские СМИ
Переговоры российской и американской делегаций начались в Саудовской Аравии (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n204146-peregovory-rossiyskoy-i-amerikanskoy-delegaciy-nachalis-v-saudovskoy-aravii-foto-video.htmlРакурс
У столиці Саудівської Аравії Єр-Ріяді розпочалися переговори російської та американської делегацій.
Про це сьогодні, 18 лютого, пишуть російські ЗМІ, котрі опублікували відповідне фото.
У російській делегації вже поскаржилися на попереднього президента США Джо Байдена, адміністрація якого «не прагнула зрозуміти стурбованості рф» та заявили, що «зараз США готові вислухати та зрозуміти позицію росії».
Також у російській делегації запропонували США здійснювати спільні з рф проекти в Арктиці й заявили, що санкції нібито «вдарили по США більше, ніж по рф».
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