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В Саудовской Аравии начались переговоры российской и американской делегаций, фото: российские СМИ

Переговоры российской и американской делегаций начались в Саудовской Аравии (ФОТО, ВИДЕО)

18 фев 2025, 10:25
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У столиці Саудівської Аравії Єр-Ріяді розпочалися переговори російської та американської делегацій.

Про це сьогодні, 18 лютого, пишуть російські ЗМІ, котрі опублікували відповідне фото.

У російській делегації вже поскаржилися на попереднього президента США Джо Байдена, адміністрація якого «не прагнула зрозуміти стурбованості рф» та заявили, що «зараз США готові вислухати та зрозуміти позицію росії».

Також у російській делегації запропонували США здійснювати спільні з рф проекти в Арктиці й заявили, що санкції нібито «вдарили по США більше, ніж по рф».

У Саудівській Аравії розпочалися переговори російської та американської делегацій, фото: російські ЗМІ

Источник: Ракурс


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