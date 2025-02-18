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У Саудівській Аравії розпочалися переговори російської та американської делегацій, фото: російські ЗМІ
Переговори російської та американської делегацій розпочалися в Саудівській Аравії (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204146-peregovory-rosiyskoyi-ta-amerykanskoyi-delegaciy-rozpochalysya-v-saudivskiy-araviyi-foto-video.htmlРакурс
У столиці Саудівської Аравії Єр-Ріяді розпочалися переговори російської та американської делегацій.
Про це сьогодні, 18 лютого, пишуть російські ЗМІ, котрі опублікували відповідне фото.
У російській делегації вже поскаржилися на попереднього президента США Джо Байдена, адміністрація якого «не прагнула зрозуміти стурбованості рф» та заявили, що «зараз США готові вислухати та зрозуміти позицію росії».
Також у російській делегації запропонували США здійснювати спільні з рф проекти в Арктиці й заявили, що санкції нібито «вдарили по США більше, ніж по рф».
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