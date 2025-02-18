Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Саудівській Аравії розпочалися переговори російської та американської делегацій, фото: російські ЗМІ

Переговори російської та американської делегацій розпочалися в Саудівській Аравії (ФОТО, ВІДЕО)

18 лют 2025, 10:25
999

У столиці Саудівської Аравії Єр-Ріяді розпочалися переговори російської та американської делегацій.

Про це сьогодні, 18 лютого, пишуть російські ЗМІ, котрі опублікували відповідне фото.

У російській делегації вже поскаржилися на попереднього президента США Джо Байдена, адміністрація якого «не прагнула зрозуміти стурбованості рф» та заявили, що «зараз США готові вислухати та зрозуміти позицію росії».

Також у російській делегації запропонували США здійснювати спільні з рф проекти в Арктиці й заявили, що санкції нібито «вдарили по США більше, ніж по рф».

У Саудівській Аравії розпочалися переговори російської та американської делегацій, фото: російські ЗМІ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів