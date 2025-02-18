Видео повторного удара по спасателям в Константиновке опубликовало ГСЧС

Рашисты нанесли повторный удар дроном по спасателям в Константиновке, скриншот видео

https://racurs.ua/n204149-video-povtornogo-udara-po-spasatelyam-v-konstantinovke-opublikovalo-gschs.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 17 лютого, вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які везли воду мирним жителям. В результаті двох надзвичайників було поранено.

Згодом росіяни також вдарили дроном по автомобілю автомобілю евакуаційної команди, що приїхала на допомогу рятувальникам. Удар було завдано у момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль.

Двоє надзвичайників, двоє поліцейських і начальник Костянтинівської МВА поранені! — наголошують у ДСНС.

Зазначається, що життя людей тоді врятували секунди.