Відео повторного удару по рятувальниках у Костянтинівці опублікувало ДСНС

Відео повторного удару по рятувальниках у Костянтинівці опублікувало ДСНСhttps://racurs.ua/ua/n204149-video-povtornogo-udaru-po-ryatuvalnykah-u-kostyantynivci-opublikuvalo-dsns.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 17 лютого, вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які везли воду мирним жителям. В результаті двох надзвичайників було поранено.
Згодом росіяни також вдарили дроном по автомобілю автомобілю евакуаційної команди, що приїхала на допомогу рятувальникам. Удар було завдано у момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль.
Двоє надзвичайників, двоє поліцейських і начальник Костянтинівської МВА поранені! — наголошують у ДСНС.
Зазначається, що життя людей тоді врятували секунди.
Люди встигли зачинитись у броньованій автівці та рушити з місця. Поліцейські й керівник МВА отримали акубаротравми. Машину пошкодило вибухом, пробило колесо, — розповіли у ДСНС. — Парамедикам вдалося швидко доставити поранених рятувальників до лікарні.