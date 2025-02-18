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Ракурс
Рашисти завдали повторного удару дроном по рятувальниках у Костянтинівці, скріншот відео

Відео повторного удару по рятувальниках у Костянтинівці опублікувало ДСНС

18 лют 2025, 11:57
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Російські загарбники вчора, 17 лютого, вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які везли воду мирним жителям. В результаті двох надзвичайників було поранено.

Згодом росіяни також вдарили дроном по автомобілю автомобілю евакуаційної команди, що приїхала на допомогу рятувальникам. Удар було завдано у момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль.

Двоє надзвичайників, двоє поліцейських і начальник Костянтинівської МВА поранені! — наголошують у ДСНС.

Зазначається, що життя людей тоді врятували секунди.

Люди встигли зачинитись у броньованій автівці та рушити з місця. Поліцейські й керівник МВА отримали акубаротравми. Машину пошкодило вибухом, пробило колесо, — розповіли у ДСНС. — Парамедикам вдалося швидко доставити поранених рятувальників до лікарні.

Джерело: Ракурс


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