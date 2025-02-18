Відео повторного удару по рятувальниках у Костянтинівці опублікувало ДСНС

Рашисти завдали повторного удару дроном по рятувальниках у Костянтинівці, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204149-video-povtornogo-udaru-po-ryatuvalnykah-u-kostyantynivci-opublikuvalo-dsns.html

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Російські загарбники вчора, 17 лютого, вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які везли воду мирним жителям. В результаті двох надзвичайників було поранено.

Згодом росіяни також вдарили дроном по автомобілю автомобілю евакуаційної команди, що приїхала на допомогу рятувальникам. Удар було завдано у момент, коли парамедики допомагали пораненим сісти в автомобіль.

Двоє надзвичайників, двоє поліцейських і начальник Костянтинівської МВА поранені! — наголошують у ДСНС.

Зазначається, що життя людей тоді врятували секунди.