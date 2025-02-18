Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине растет потребление электроэнергии
Потребление электроэнергии растет — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n204150-potreblenie-elektroenergii-rastet-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні продовжує зростати рівень споживання електроенергії.
Про це сьогодні, 18 лютого, повідомила прес-служба «Укренерго».
Зазначається, що:
- станом на 6.00 сьогоднішнього дня рівень споживання був на 3% вищим, ніж попереднього дня — у понеділок 17 лютого. Причина — утримання морозної погоди на всій території України;
- вчора, 17 лютого, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попереднього робочого дня — у п’ятницю, 14 лютого.
У «Укренерго» наголошують, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Тож у період з 16.00 до 19.00 для збалансування енергосистеми вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промислових споживачів.
Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період дії обмежень для промисловості, — додали у компанії.
Смена места жительства по новым правилам: алгоритм действий военнообязанных
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...